Мбаппе получил травму в игре за сборную Франции
Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе получил травму в матче первого тура Лиги наций.
Французы сыграли против команды Турции и одержали победу со счетом 1:0. Этот матч стал первой игрой французской сборной под руководством Зинедина Зидана.
Мбаппе открыл счет на 54-й минуте встречи. После этого 27-летний футболист попросил замену из-за проблем с коленом.
Как сообщил журналистам главный тренер сборной Франции, игрок покинет расположение команды.
Между тем Килиана Мбаппе включили в список номинантов на «Золотой мяч».
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