Мбаппе получил травму в игре за сборную Франции

Французы сыграли против команды Турции и одержали победу со счетом 1:0. Этот матч стал первой игрой французской сборной под руководством Зинедина Зидана.

Мбаппе открыл счет на 54-й минуте встречи. После этого 27-летний футболист попросил замену из-за проблем с коленом.

Как сообщил журналистам главный тренер сборной Франции, игрок покинет расположение команды.

Между тем Килиана Мбаппе включили в список номинантов на «Золотой мяч».

