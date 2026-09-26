В ОП предложили установить выплату для россиян за долголетие

«Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тысяч рублей, а, может быть, и даже больше - 200 тысяч рублей», - указал Гриб.

По его мнению, это станет для россиян стимулом заботиться о своем здоровье. Как отметил Гриб, выплата будет значимой поддержкой для граждан, которые вели здоровый образ жизни и работали на благо страны.

Между тем терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова назвала ключевые компоненты активного долголетия. По словам врача, следует придерживаться стабильного графика сна, включать достаточное количество белка в каждый прием пищи, поддерживать бытовую активность.

