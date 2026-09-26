В ОП предложили установить выплату для россиян за долголетие
Федеральную выплату следует установить в России для граждан, которым исполнилось 100 лет. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет РИА Новости.
«Считаю, что тем гражданам, которым исполнится 100 лет, нужно выплачивать не менее 100 тысяч рублей, а, может быть, и даже больше - 200 тысяч рублей», - указал Гриб.
По его мнению, это станет для россиян стимулом заботиться о своем здоровье. Как отметил Гриб, выплата будет значимой поддержкой для граждан, которые вели здоровый образ жизни и работали на благо страны.
Между тем терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова назвала ключевые компоненты активного долголетия. По словам врача, следует придерживаться стабильного графика сна, включать достаточное количество белка в каждый прием пищи, поддерживать бытовую активность.
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