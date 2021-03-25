Болельщикам из России вернут деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что из-за коронавируса летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков, сообщает ТАСС.

По его словам, российским болельщикам вернут деньги за приобретённые на соревнования билеты.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет, оргкомитет Игр-2020, а также власти Токио и Японии, с целью улучшить безопасность всех участников Игр и жителей страны, приняли решение не пускать на соревнования иностранных болельщиков.

По данным агентства Reuters, всего организаторам придётся возвращать средства за 630 тысяч билетов, которые приобрели любители спорта из разных стран.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 её перенесли на год. Соревнования состоятся в 2021 году с 23 июля по 8 августа 2021 года.

