Глава Роспотребнадзора заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире
Эпидемиологическая ситуация в большом количестве стран мира напряженная, «в мире неспокойно». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
«Гости из этих стран и наши граждане, которые уезжают туда отдохнуть или по делам, привозят значительное количество самых разных инфекций», - отметила она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство принимает все меры для минимизации эпидемических рисков в РФ. Специалисты обеспечивают очень плотный контроль на границе и контролируют ситуацию завоза инфекционных заболеваний.
Ранее Анна Попова сообщила, что в России в 2026 году зафиксировали примерно 500 случаев завоза опасных инфекций.
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