Глава Роспотребнадзора заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире

«Гости из этих стран и наши граждане, которые уезжают туда отдохнуть или по делам, привозят значительное количество самых разных инфекций», - отметила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство принимает все меры для минимизации эпидемических рисков в РФ. Специалисты обеспечивают очень плотный контроль на границе и контролируют ситуацию завоза инфекционных заболеваний.

Ранее Анна Попова сообщила, что в России в 2026 году зафиксировали примерно 500 случаев завоза опасных инфекций.

