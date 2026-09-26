Глава Роспотребнадзора заявила о напряженной эпидемиологической ситуации в мире

Эпидемиологическая ситуация в большом количестве стран мира напряженная, «в мире неспокойно». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Попова рассказала о наличии 250 различных видов респираторных вирусов

«Гости из этих стран и наши граждане, которые уезжают туда отдохнуть или по делам, привозят значительное количество самых разных инфекций», - отметила она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство принимает все меры для минимизации эпидемических рисков в РФ. Специалисты обеспечивают очень плотный контроль на границе и контролируют ситуацию завоза инфекционных заболеваний.

Ранее Анна Попова сообщила, что в России в 2026 году зафиксировали примерно 500 случаев завоза опасных инфекций.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорАнна Попова

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