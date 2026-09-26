Президент Ирана заверил, что верховный лидер Хаменеи здоров

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу CBS.

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«С медицинской точки зрения он полностью здоров», - отметил глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Хаменеи был серьезно ранен в ходе американских атак. По его словам, у верховного лидера Ирана серьезно повреждена левая часть тела, в том числе рука и нога.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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