Президент Ирана заверил, что верховный лидер Хаменеи здоров
26 сентября 202605:30
Юлия Савченко
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров. Об этом заявил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу CBS.
«С медицинской точки зрения он полностью здоров», - отметил глава государства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Хаменеи был серьезно ранен в ходе американских атак. По его словам, у верховного лидера Ирана серьезно повреждена левая часть тела, в том числе рука и нога.
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