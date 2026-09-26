В Иране назвали ложью слова о том, что республика на грани получения ядерного оружия
26 сентября 202602:28
Юлия Савченко
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг данные о том что республика находится на грани получения ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.
По словам министра, соответствующие утверждения - «это большая ложь».
Ранее Иран и США заключили соглашение, по условиям которого Тегеран в том числе подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить такие вооружения.
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