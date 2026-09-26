В Иране назвали ложью слова о том, что республика на грани получения ядерного оружия

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг данные о том что республика находится на грани получения ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.

Трамп: Иран уже не может создать ядерное оружие

По словам министра, соответствующие утверждения - «это большая ложь».

Ранее Иран и США заключили соглашение, по условиям которого Тегеран в том числе подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить такие вооружения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеИранМИД

Горячие новости

Все новости

партнеры