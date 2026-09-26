Минпросвещения запретило использование ИИ на итоговой аттестации
Использование искусственного интеллекта запрещается при промежуточной и итоговой аттестации и выполнении ряда заданий в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Ведомство подготовило методические рекомендации по применению ИИ, которые определяют, для каких задач учителя и ученики могут использовать эти технологии.
«При промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении других заданий, где ученик должен лично продемонстрировать свои знания и навыки, ИИ к использованию не допускается», - подчеркнули в министерстве.
Школьникам запрещено выдавать полностью созданный ИИ текст, решение, презентацию либо проект за свою работу. Кроме того, не допускается передача конфиденциальной информации.
Как отметили в Минпросвете, перед началом работы учитель должен объяснить, когда допустимо применение ИИ, и предупредить о возможных рисках и правилах информационной безопасности.
Ранее министерство рекомендовало не использовать ИИ В школах России для учеников до пятого класса.
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