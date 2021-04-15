В Японии не исключили отмены летней Олимпиады из-за COVID-19
Летние Олимпийские игры в Токио могут быть отменены, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится, заявил генеральный секретарь японской Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи. Об этом сообщает агентство Kyodo.
По словам генсека, отмена Олимпиады возможна, если распространение COVID-19 «заставит организаторов думать, что проведение мероприятия затруднительно», отмечают Известия.
Ранее ответственный за вакцинацию в Японии министр Таро Коно заявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут без зрителей, сообщает «Свободная пресса».
Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли с 2020 года на 2021-й, напоминает телеканал «360». Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа, отмечает РИА ФАН.
В марте сообщалось, что на стадионы не будут допущены иностранные болельщики, вопрос о допуске японских зрителей пока не решен, отмечает РЕН ТВ.
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