На Кубани БПЛА атаковали Северский район, есть погибшие

«К сожалению, есть погибшие... Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу», - указал губернатор.

Кроме того, Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА повредили жилое здание. Также после атаки произошли возгорания на территории двух предприятий района.

Ранее в поселке Софьино в Московской области после ударов БПЛА погибли два человека, сообщает «Радиоточка НСН».

