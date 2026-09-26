На Кубани БПЛА атаковали Северский район, есть погибшие
Беспилотники атаковали Северский район Краснодарского края. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в мессенджере «Макс».
«К сожалению, есть погибшие... Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу», - указал губернатор.
Кроме того, Кондратьев рассказал, что обломки БПЛА повредили жилое здание. Также после атаки произошли возгорания на территории двух предприятий района.
Ранее в поселке Софьино в Московской области после ударов БПЛА погибли два человека, сообщает «Радиоточка НСН».
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