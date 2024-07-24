«Фейки и соперницы»: Журова об OnlyFans-скандале со знаменосцем сборной Кипра

Спортсменки не будут заниматься торговлей откровенными фото, понимая репутационные риски, сказала в эфире НСН Светлана Журова, вспомнив фейки с Поклонской и «подмешивание допинга».

Скандал со знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде-2024 Еленой Куличенко является происками ее соперниц, предположила в интервью НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее СМИ сообщили, что у 21-летней легкоатлетки из Одинцово, выступающей под флагом Кипра, найден аккаунт в сервисе OnlyFans, на котором публикуются откровенные фото и видео. Олимпийский комитет Кипра попросил Куличенко удалить аккаунт, но девушка отказалась это делать, назвав фото дипфейками.

В OnlyFans обнаружили аккаунт знаменосца сборной Кипра на Олимпиаде Куличенко
«Мне кажется, что это специально сделанная история, и кто-то из соперниц постарался "нейтрализовать" спортсменку. После такого выступать крайне сложно, когда на тебя все пальцем показывают. К сожалению, в спорте иногда и такие методы используются, и допинг также подмешивают, и многое другое, тут надо быть бдительными. Спортсменка не могла таким промышлять, ей есть, чем заняться. Я не знаю спортсменок, которые занимались бы подобным. Какой смысл? Она же публичный человек и понимает репутационные риски. Какое спортивное будущее у человека, торгующего своими фото? Никакого! Даже на Олимпиаду ехать не надо», - сказала Журова.

Она вспомнила в этой связи фейковые фото экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«Я допускаю, что она ничего не делала. Помните, сколько фото было с Поклонской, сколько гуляли эти фейки с обнаженными фотографиями? Сейчас нет проблем сделать любое фото или фейковый аккаунт человека, а потом будешь отбиваться сколько угодно. Качество фейков сейчас потрясающее, я проверяю каждую новость в нескольких источниках», - заключила собеседница НСН.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ранее назвал «позором МОК» участие всего 15 россиян в Олимпийских играх-2024, которые стартуют в Париже 26 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Елены Куличенко
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