«Фейки и соперницы»: Журова об OnlyFans-скандале со знаменосцем сборной Кипра

Скандал со знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде-2024 Еленой Куличенко является происками ее соперниц, предположила в интервью НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее СМИ сообщили, что у 21-летней легкоатлетки из Одинцово, выступающей под флагом Кипра, найден аккаунт в сервисе OnlyFans, на котором публикуются откровенные фото и видео. Олимпийский комитет Кипра попросил Куличенко удалить аккаунт, но девушка отказалась это делать, назвав фото дипфейками.