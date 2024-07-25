«Худшая за всю историю!»: Тихонов предрек провал Олимпиады в Париже
Александр Тихонов заявил НСН, что условия для всех спортсменов в этом году непростые, властям Парижа не удастся показать достойный уровень.
Властям Парижа не удастся показать достойный уровень Олимпиады, спортсмены уже жалуются на плохие условия, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов в пресс-центре НСН.
«Условия для спортсменов непростые, политическая ситуация очень сложная. Я не сомневаюсь, что это будет худшая Олимпиада за всю историю. У меня очень много друзей, с которыми я созваниваюсь. Все говорят, что таких условий еще не было. Я не думаю, что все пройдет гладко. Я выступал на четырех Играх, Олимпиада – это вершина спортивного мира. В этот раз ничего хорошего не будет. Дай Бог, чтобы нашим спортсменам в таком ограниченном составе повезло. Если поехали, надо себя показывать», - рассказал он.
Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Не успев начаться, игры уже обросли чередой скандалов и проблем. Одной из последних стала забастовка артистов, которая поставила под угрозу открытие Олимпиады. Предметом споров стали несправедливые условия труда и система оплаты.
Помимо этого, организаторы Игр в Париже уже успели пострадать и от кибератак, а также от критики за допуск к соревнованиям нидерландского волейболиста, отбывшего срок за педофилию. И это еще не говоря обо всех конфликтах, связанных с процессом недопуска российских спортсменов. Власти Франции не допустили более 4300 человек из разных стран к посещению Олимпиады.
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