«Худшая за всю историю!»: Тихонов предрек провал Олимпиады в Париже

Властям Парижа не удастся показать достойный уровень Олимпиады, спортсмены уже жалуются на плохие условия, заявил четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, лучший спортсмен XX века, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов в пресс-центре НСН.

«Условия для спортсменов непростые, политическая ситуация очень сложная. Я не сомневаюсь, что это будет худшая Олимпиада за всю историю. У меня очень много друзей, с которыми я созваниваюсь. Все говорят, что таких условий еще не было. Я не думаю, что все пройдет гладко. Я выступал на четырех Играх, Олимпиада – это вершина спортивного мира. В этот раз ничего хорошего не будет. Дай Бог, чтобы нашим спортсменам в таком ограниченном составе повезло. Если поехали, надо себя показывать», - рассказал он.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Не успев начаться, игры уже обросли чередой скандалов и проблем. Одной из последних стала забастовка артистов, которая поставила под угрозу открытие Олимпиады. Предметом споров стали несправедливые условия труда и система оплаты.

Помимо этого, организаторы Игр в Париже уже успели пострадать и от кибератак, а также от критики за допуск к соревнованиям нидерландского волейболиста, отбывшего срок за педофилию. И это еще не говоря обо всех конфликтах, связанных с процессом недопуска российских спортсменов. Власти Франции не допустили более 4300 человек из разных стран к посещению Олимпиады.

