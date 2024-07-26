Движение поездов во Франции нарушено из-за поджогов в день открытия Олимпиады
Умышленные поджоги привели к нарушению движения французских высокоскоростных поездов TGV в день открытия Олимпийских игр. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Национальной компании железных дорог Франции.
Отмечается, что поджоги затронули северную, восточную и атлантическую линии высокоскоростных поездов. Согласно данным, на северном направлении с раннего утра было остановлено движение между Лиллем и Парижем. Возвращение к нормальному графику ожидается лишь 29 июля.
Кроме того, было прервано сообщение между Парижем и городами Ле-Ман и Тур на западе Франции. Такая же ситуация наблюдается и на восточном направлении, где движение поездов также крайне затруднено. На этих двух линиях возобновление сообщения ожидается 27 июля.
При этом указывается, что на юго-восточной линии диверсию смогли предотвратить. Глава Национальной компании железных дорог Франции Жан-Пьер Фаранду сообщил, что перебои в движении поездов затронут порядка 800 тысяч человек.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира, обладатель Олимпийского ордена славы и ордена Красной Звезды Александр Тихонов в пресс-центре НСН выразил мнение, что властям Парижа не удастся показать достойный уровень Олимпиады. По его словам, спортсмены уже жалуются на плохие условия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru