Вокалист «СЛОТ» поддержал российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду в Париж
Вокалист группы «СЛОТ» Лобанов заявил НСН, что будет следить за успехами российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
Основатель и вокалист рок-группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН посоветовал российским спортсменам ехать на Олимпийские игры в Париже.
Сам Лобанов представлял Советский Союз с 1989 по 1992 год и добился значительных результатов: стал чемпионом СССР в 1990 году, завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по санному спорту в Калгари и занял десятое место на Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле в составе Объединённой команды. Сразу после Олимпиады Кэш завершил свою спортивную карьеру.
«Человек готовится четыре года, а потом по какой-то политической ерунде не может выступить - это зашквар. С точки зрения спортсмена на Олимпиаду надо ехать. Все всё знают, у всех какие-то флажки петушино-кричащие, а у наших зато - олимпийский флаг. Это же прекрасно, круто выступить под олимпийским флагом! Сама суть олимпийского движения изначально исключала какие-то политически дрязги, а наоборот пыталась объединить. Я буду следить за новостями, несмотря на то, что российские телеканалы не купили права на трансляцию Игр», - сказал собеседник НСН.
Ранее Кэш в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что коллектив пока не приглашали выступить на новых российских территориях.
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