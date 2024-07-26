Вокалист «СЛОТ» поддержал российских спортсменов, поехавших на Олимпиаду в Париж

Сам Лобанов представлял Советский Союз с 1989 по 1992 год и добился значительных результатов: стал чемпионом СССР в 1990 году, завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по санному спорту в Калгари и занял десятое место на Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле в составе Объединённой команды. Сразу после Олимпиады Кэш завершил свою спортивную карьеру.

«Человек готовится четыре года, а потом по какой-то политической ерунде не может выступить - это зашквар. С точки зрения спортсмена на Олимпиаду надо ехать. Все всё знают, у всех какие-то флажки петушино-кричащие, а у наших зато - олимпийский флаг. Это же прекрасно, круто выступить под олимпийским флагом! Сама суть олимпийского движения изначально исключала какие-то политически дрязги, а наоборот пыталась объединить. Я буду следить за новостями, несмотря на то, что российские телеканалы не купили права на трансляцию Игр», - сказал собеседник НСН.

Ранее Кэш в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что коллектив пока не приглашали выступить на новых российских территориях.

