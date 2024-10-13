Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победил Бивола

Российский боксер Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола, став тем самым абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 килограмма).

Бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли

Бой прошел в Эр-Рияде и завершился победой Бетербиева раздельным решением судей.

Ранее Бетербиев одолел Ярда и защитил три титула чемпиона мира по боксу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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