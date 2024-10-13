Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем года

Четыре человека погибли из-за взрыва на АЗС в Грозном

Фрагмент дрона с неразорвавшейся частью во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске уничтожен

Один человек погиб и 12 пострадали в результате стрельбы в городе Оклахома-Сити в США

Рост цен на технические яблоки не повлияет на производство массового сидра

Актер Александр Збруев продолжает лечение и в ближайшее время на сцену «Ленкома» не выйдет