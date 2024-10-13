Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем года
Поединок боксеров из России Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола является лучшим боем года. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на главу международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.
Бой межу российскими спортсменами состоялся 12 октября в Эр-Рияде. Победу одержал Бетербиев, став абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе впервые за 21 год, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кремлев заметил, что оба спортсмена продемонстрировали одну из лучших мировых школ бокса – российскую.
«И Артур, и Дмитрий показали великолепное мастерство, по-настоящему бойцовский характер», - заявил глава IBA.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс – младший заявил «Известиям», что Дмитрий Бивол одержит победу над Артуром Бетербиевым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru