Боец Шлеменко заявил, что пик популярности поп-ММА давно прошел
Пик популярности поп-ММА прошел, однако бои между непрофессионалами вряд ли отменят, заявил российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.
«Чеченцев там не такой большой процент. Вообще поп-ММА сейчас испытывает кризис. Мне кажется, пик популярности прошел», — пояснил Шлеменко в беседе с NEWS.ru.
Как напомнил боец, в момент зарождения поп-ММА было много нелицеприятных высказываний и неправильного поведения со стороны участников поединков.
Ранее министр Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров призвал чеченских бойцов прекратить свою деятельность в поп-ММА. По его словам, подобное занятие противоречит традициям и ценностям народа республики, передает «Радиоточка НСН».
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