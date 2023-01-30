«Возмущение и абсурд»: Журова оценила участие трансгендера на открытии ЧЕ

Олимпийская чемпионка сказала в эфире НСН, что опасается введения квот для трансгендеров, которые займут места обычных спортсменов.

Трансгендеры должны выступать на своих, специальных соревнованиях, а не соревноваться с женщинами, заявила в интервью НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию 59-летняя финская спортсменка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен упала на льду и смогла подняться только с посторонней помощью.

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«Если в легкой атлетике или плавании трансгендер точно победит женщину, то в женском фигурном катании он, скорее всего, победить не сможет, также как и в художественной гимнастике. Но в ряде видов спорта они могут конкурировать, и здесь женщины будут возмущаться. Женщины должны соревноваться с женщинами, а мужчины с мужчинами. Для трансгендеров нужно придумать отдельную категорию, пусть они там соревнуются», - сказала Журова.

При этом она выразила опасение, что в спорте появятся квоты на трансгендеров.

«Я боюсь, чтобы не начались какие-то квоты, что в команде должно быть какое-то их количество. Тогда это вообще не про спорт. Получается, спортсмены должны уступить кому-то, кто попадает под какие-то квоты. Мы убираем спортсменов, которые заняли второе и третье место, и ставим десятого, только потому, что он трансгендер. Это вообще странно, где тогда спортивный принцип?» - возмутилась Журова.

При этом она назвала ситуацию с Антикайнен издевательством над человеком.

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«Ситуация доведена до абсурда. Честно говоря, мне было просто жалко этого человека, по большому счету, это насмешка. Это издевательство над человеком, он же не комик, а, видимо, с какими-то повреждениями вышел, ему дали такое право, а вышла комичная ситуация. Это намного хуже по отношению к таким людям, чем просто возможность допустить их до соревнований. Они думают, что по-доброму к ним отнеслись, а, на мой взгляд, это очень не по-человечески. Если бы это был трансгендер, который показывает фантастическое мастерство, пришел соревноваться с женщинами и прыгнул пять пятерных прыжков, демонстрируя над ними сумасшедшее преимущество… Пока этого нет. То ли это специально показывают: не бойтесь трансгендеров, пусть они участвуют, если им так хочется», - заключила собеседница НСН.

Ранее первый в России политик-трансгендер, глава отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина заявила, что завершает карьеру на фоне принятия в стране закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СпортТрансгендерСветлана Журова
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