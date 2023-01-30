«Возмущение и абсурд»: Журова оценила участие трансгендера на открытии ЧЕ
Олимпийская чемпионка сказала в эфире НСН, что опасается введения квот для трансгендеров, которые займут места обычных спортсменов.
Трансгендеры должны выступать на своих, специальных соревнованиях, а не соревноваться с женщинами, заявила в интервью НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию 59-летняя финская спортсменка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен упала на льду и смогла подняться только с посторонней помощью.
«Если в легкой атлетике или плавании трансгендер точно победит женщину, то в женском фигурном катании он, скорее всего, победить не сможет, также как и в художественной гимнастике. Но в ряде видов спорта они могут конкурировать, и здесь женщины будут возмущаться. Женщины должны соревноваться с женщинами, а мужчины с мужчинами. Для трансгендеров нужно придумать отдельную категорию, пусть они там соревнуются», - сказала Журова.
При этом она выразила опасение, что в спорте появятся квоты на трансгендеров.
«Я боюсь, чтобы не начались какие-то квоты, что в команде должно быть какое-то их количество. Тогда это вообще не про спорт. Получается, спортсмены должны уступить кому-то, кто попадает под какие-то квоты. Мы убираем спортсменов, которые заняли второе и третье место, и ставим десятого, только потому, что он трансгендер. Это вообще странно, где тогда спортивный принцип?» - возмутилась Журова.
При этом она назвала ситуацию с Антикайнен издевательством над человеком.
«Ситуация доведена до абсурда. Честно говоря, мне было просто жалко этого человека, по большому счету, это насмешка. Это издевательство над человеком, он же не комик, а, видимо, с какими-то повреждениями вышел, ему дали такое право, а вышла комичная ситуация. Это намного хуже по отношению к таким людям, чем просто возможность допустить их до соревнований. Они думают, что по-доброму к ним отнеслись, а, на мой взгляд, это очень не по-человечески. Если бы это был трансгендер, который показывает фантастическое мастерство, пришел соревноваться с женщинами и прыгнул пять пятерных прыжков, демонстрируя над ними сумасшедшее преимущество… Пока этого нет. То ли это специально показывают: не бойтесь трансгендеров, пусть они участвуют, если им так хочется», - заключила собеседница НСН.
Ранее первый в России политик-трансгендер, глава отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина заявила, что завершает карьеру на фоне принятия в стране закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.
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