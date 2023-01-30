«Возмущение и абсурд»: Журова оценила участие трансгендера на открытии ЧЕ

Трансгендеры должны выступать на своих, специальных соревнованиях, а не соревноваться с женщинами, заявила в интервью НСН депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию 59-летняя финская спортсменка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен упала на льду и смогла подняться только с посторонней помощью.