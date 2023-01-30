Фигуристка-трансгендер из Финляндии упала на церемонии открытия чемпионата Европы

Уточняется, что 59-летняя спортсменка, которая занимается фигурным катанием с 50 лет, потеряла равновесие практически сразу после выхода на лёд. Подняться без посторонней помощи Минна-Маария не смогла.

Отметим, что российские фигуристы на чемпионат Европы допущены не были.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину осудили на один год и десять месяцев колонии общего режима за расчленение трансгендера из Таджикистана, сообщают «Невские новости».