Фигуристка-трансгендер из Финляндии упала на церемонии открытия чемпионата Европы

Первая финская фигуристка-трансгендер Минна-Маария Антикайнен (в прошлом — Маркку-Пекка) упала на льду во время церемонии открытия чемпионата Европы, который проходит в Финляндии, сообщает РБК.

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Уточняется, что 59-летняя спортсменка, которая занимается фигурным катанием с 50 лет, потеряла равновесие практически сразу после выхода на лёд. Подняться без посторонней помощи Минна-Маария не смогла.

Отметим, что российские фигуристы на чемпионат Европы допущены не были.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину осудили на один год и десять месяцев колонии общего режима за расчленение трансгендера из Таджикистана, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: кадр из видео
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