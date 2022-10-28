Первый в России политик-трансгендер завершит карьеру

«Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — рассказала Алешина в беседе с агентством.

Политик возглавила краевое отделение «Гражданской инициативы» более года назад. Чуть ранее Алешина сменила пол: до этого политик была Романом Алешиным, пишет РИА ФАН.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, литературе, кино и рекламе. Поправки предполагают в том числе введение штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола, отмечает телеканал «360».

