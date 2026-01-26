ЕС готовит инвестпакет в поддержку Гренландии

Евросоюз готовит инвестиционный план по поддержке и развитию Гренландии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на офис еврокомиссара по международному партнерству Йозефа Сикелы.

«Мы готовим значительный инвестиционный пакет, который улучшит повседневную жизнь в Гренландии и укрепит... поддержку права гренландцев самим принимать решение за свое будущее», - говорится в сообщении.

Инвестиции направят на развитие возобновляемых источников энергии, связь, европейский проект по обеспечению оборонной промышленности и производства электромобилей. ЕС намерен увеличить вложения в Гренландию почти в два раза, до 500 млн евро.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа рассматривает Гренландию в качестве форпоста на развивающихся глобальных морских путях, пишет «Свободная пресса».

