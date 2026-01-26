У посольства на Филиппинах нет данных о погибших при крушении парома россиянах

Посольство России на Филиппинах не располагает данными о россиянах среди жертв крушения парома у филиппинской провинции Басилан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию в Маниле.

СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин

Ранее стало известно, что пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 с 332 пассажирами и 27 членами экипажа затонул близ провинции Басилан. В результате погибли 15 человек, пишет RT. Были спасены как минимум 316 человек, продолжаются поисковые операции.

«В данный момент не располагаем сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане», - рассказали в посольстве.

Дипломаты находятся в контакте с местными компетентными органами.

