У посольства на Филиппинах нет данных о погибших при крушении парома россиянах

Ранее стало известно, что пассажирский и грузовой паром M/V Trisha Kerstin 3 с 332 пассажирами и 27 членами экипажа затонул близ провинции Басилан. В результате погибли 15 человек, пишет RT. Были спасены как минимум 316 человек, продолжаются поисковые операции.

«В данный момент не располагаем сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане», - рассказали в посольстве.

Дипломаты находятся в контакте с местными компетентными органами.

