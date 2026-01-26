«Работника это очень ограничивает в социальных правах – влияет на пенсию, которая зависит от размера зарплаты. Просто иногда люди об этом не задумываются, не планируют так далеко. Также это влияет на размеры социальных выплат, включая пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком. Если зарплата была серая, пособие будет небольшое. Надо отметить, что это нарушает трудовые права. Если работник уходит в отпуск, он может получить маленькие отпускные, доказать потом будет сложно, что работодатель обещал выплатить часть отпускных «неофициально». Это все при необходимости придется доказывать через суд, что зачастую проблематично», - предупредил он.

Южалин подчеркнул, что сегодня выявить нарушения можно только через жалобы работников, так как действует запрет на плановые проверки компаний.

«У нас есть требования законодательства, что зарплата должна выплачиваться официально, по трудовому договору, с этой суммы отчисляются налоги и взносы на социальное страхование. Если будет выявлено, что часть зарплаты официально не проводится по документам, работодателю грозит административная ответственность. Нарушения выявляют контрольные мероприятия и налоговые органы при плановых и внеплановых проверках. Сейчас у нас мораторий на плановые проверки, поэтому обычно это происходит через жалобы работников», - отметил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что чаще всего «серую» зарплату всё ещё получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах.

