Песков: Переговоры в Абу-Даби продолжат на следующей неделе

Продолжение переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби планируется на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

СМИ: Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС

«Я точно сейчас дату не могу сказать», - заявил журналистам представитель Кремля.

Говоря об итогах состоявшихся ранее переговоров, Песков отметил, что рассчитывать на высокую результативность первых контактов было бы ошибочно. По словам пресс-секретаря, на повестке дня сложные вопросы.

В Абу-Даби 23 и 24 января прошли переговоры представителей РФ, США и Украины. По данным СМИ, следующая встреча делегаций намечена на 1 февраля, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАУкраинаПереговорыДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры