Песков: Переговоры в Абу-Даби продолжат на следующей неделе
Продолжение переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби планируется на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я точно сейчас дату не могу сказать», - заявил журналистам представитель Кремля.
Говоря об итогах состоявшихся ранее переговоров, Песков отметил, что рассчитывать на высокую результативность первых контактов было бы ошибочно. По словам пресс-секретаря, на повестке дня сложные вопросы.
В Абу-Даби 23 и 24 января прошли переговоры представителей РФ, США и Украины. По данным СМИ, следующая встреча делегаций намечена на 1 февраля, пишет «Свободная пресса».
