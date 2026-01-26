Песков: Переговоры в Абу-Даби продолжат на следующей неделе

«Я точно сейчас дату не могу сказать», - заявил журналистам представитель Кремля.

Говоря об итогах состоявшихся ранее переговоров, Песков отметил, что рассчитывать на высокую результативность первых контактов было бы ошибочно. По словам пресс-секретаря, на повестке дня сложные вопросы.

В Абу-Даби 23 и 24 января прошли переговоры представителей РФ, США и Украины. По данным СМИ, следующая встреча делегаций намечена на 1 февраля, пишет «Свободная пресса».

