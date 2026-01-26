В Запорожской области при атаке на скорую помощь пострадали два человека

Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи с пациентом в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил Минздрав региона.

Отмечается, что автомобиль доставлял пациента в больницу. Атака произошла при въезде в медучреждение. По данным министерства, водитель скорой получил травмы.

Позднее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате инцидента пострадали два человека.

«Пострадали двое сотрудников скорой помощи. Медикам и пациентке оказывается помощь», - написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее ВСУ атаковали машину волонтеров с гуманитарной помощью Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников в Запорожской области, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
