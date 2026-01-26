Заслуженный учитель призвал не блокировать задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет
Евгений Ямбург заявил НСН, что заблокировать готовые домашние задания, а также задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет физически невозможно, дети найдут обходные пути.
Без анализа заданий ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет подготовиться к экзамену будет невозможно, поэтому блокировать публикацию этих данных глупо, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Минпросвещения намерено приравнять ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) к информации о способах суицида, рецептах изготовления наркотиков и пропаганде гомосексуальности (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Такой законопроект уже подготовлен для педагогической экспертизы. Если его примут, то популярные у школьников сайты с «готовыми домашними заданиями» будут блокироваться. Также запрещено будет публиковать задания ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ прошлых лет, пишет «Коммерсант». Ямбург объяснил, почему это бессмысленная идея.
«Не думаю, что получится это реализовать, потому что есть огромное количество способов преодолеть все эти ограничения. Поэтому, во-первых, этого не будет. Во-вторых, это невозможно осуществить даже при желании. Существуют, например, Telegram-каналы и так далее, дети всем этим пользуются, они разбираются в этом лучше взрослых», - отметил он.
Ямбург уверен, что это «политическое» предложение, которое не будет реализовано на практике.
«Безусловно, без анализа заданий ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет подготовиться будет невозможно. Это просто похожие задания, нет в этом ничего такого. Все это просто несерьезно. Можно по-разному относиться к Черчиллю, но он однажды сказал глубочайшую вещь. Он сказал, что политик мыслит ближайшими выборами, а государственные деятели мыслят поколениями. Поэтому надо мыслить поколениями, не соблазняться такими сиюминутными предложениями. У нас скоро выборы, надо показать людям, что о них заботятся. Поэтому это чисто политическая история», - добавил собеседник НСН.
Ранее депутат Миронов предложил отменить ЕГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
