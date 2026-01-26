Без анализа заданий ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет подготовиться к экзамену будет невозможно, поэтому блокировать публикацию этих данных глупо, рассказал НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Минпросвещения намерено приравнять ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) к информации о способах суицида, рецептах изготовления наркотиков и пропаганде гомосексуальности (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Такой законопроект уже подготовлен для педагогической экспертизы. Если его примут, то популярные у школьников сайты с «готовыми домашними заданиями» будут блокироваться. Также запрещено будет публиковать задания ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ прошлых лет, пишет «Коммерсант». Ямбург объяснил, почему это бессмысленная идея.