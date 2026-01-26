«Возникает вопрос: а как нотариус будет удостоверять личность? Сейчас это происходит на основе сверки данных паспорта и живого человека, что позволяет узнать, добровольно ли человек это делает. А как мы будем проверять факторы шантажа, угроз, если человек будет просто подтверждать свою личность через ЕБС? То есть будет просто приходить подтверждение, код, что человек участвует в гражданско-правовой сделке. Однако предысторию сделки можно понять только в личном общении. Мы прекрасно знаем, что люди, которые находятся в больнице и приходят в ослабленном состоянии, могут подписывать документы по переходу прав на недвижимость с помощью так называемого «рукоприкладчика», который приходит и подтверждает волю», - напомнил он.

Соловьев подчеркнул, что необходимо наоборот усложнить процедуру заключения сделок по недвижимости с периодом охлаждения и психиатрическими проверками.

«Сегодня сделки с недвижимостью - это очень чувствительный вопрос для людей. Пока для меня упрощение и убыстрение совершения таких сделок видится, скорее, минусом, чем плюсом. Потому что сегодня для того, чтобы не стать жертвой недобросовестного продавца, надо как раз наоборот вводить "период охлаждения" и личную идентификацию того, кто является продавцом и покупателем. А у нас очень торопятся с внедрением этой системы, но вопрос, нужна ли сейчас на рынке недвижимости быстрота? Наоборот, сделка должна проводится не с помощью ЕБС в течение 20 минут, а идти как минимум две недели с "периодом охлаждения", с психолого-психиатрической экспертизой и подтверждением дееспособности», - подытожил он.

Ранее стало известно, что на вторичном рынке недвижимости появилась новая схема мошенничества — её распространение связывают с неудачей певицы Ларисы Долиной в судебном споре о квартире, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

