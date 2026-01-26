Совсем не за ЕБС: В сделках с недвижимостью по биометрии увидели опасность
Сделка с недвижимостью должна идти минимум две недели с "периодом охлаждения" и проверкой у психиатра, а не 20 минут онлайн через ЕБС, заявил НСН Иван Соловьев.
Упрощение сделок с недвижимостью с помощью единой биометрической системы (ЕБС) сейчас совершенно неактуально, так как тогда не будет возможности выяснить предысторию сделки и удостовериться, что человек совершает ее не под давлением и угрозами. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.
С 1 июля 2026 года в России вступят в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью, которые позволят гражданам дистанционно оформлять переход права собственности с использованием биометрических данных. При этом в Минцифры напомнили, что зарегистрировать переход права собственности на недвижимость онлайн можно уже сейчас Госуслугах, подписав заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Соловьев усомнился в необходимости такого нововведения.
«Возникает вопрос: а как нотариус будет удостоверять личность? Сейчас это происходит на основе сверки данных паспорта и живого человека, что позволяет узнать, добровольно ли человек это делает. А как мы будем проверять факторы шантажа, угроз, если человек будет просто подтверждать свою личность через ЕБС? То есть будет просто приходить подтверждение, код, что человек участвует в гражданско-правовой сделке. Однако предысторию сделки можно понять только в личном общении. Мы прекрасно знаем, что люди, которые находятся в больнице и приходят в ослабленном состоянии, могут подписывать документы по переходу прав на недвижимость с помощью так называемого «рукоприкладчика», который приходит и подтверждает волю», - напомнил он.
Соловьев подчеркнул, что необходимо наоборот усложнить процедуру заключения сделок по недвижимости с периодом охлаждения и психиатрическими проверками.
«Сегодня сделки с недвижимостью - это очень чувствительный вопрос для людей. Пока для меня упрощение и убыстрение совершения таких сделок видится, скорее, минусом, чем плюсом. Потому что сегодня для того, чтобы не стать жертвой недобросовестного продавца, надо как раз наоборот вводить "период охлаждения" и личную идентификацию того, кто является продавцом и покупателем. А у нас очень торопятся с внедрением этой системы, но вопрос, нужна ли сейчас на рынке недвижимости быстрота? Наоборот, сделка должна проводится не с помощью ЕБС в течение 20 минут, а идти как минимум две недели с "периодом охлаждения", с психолого-психиатрической экспертизой и подтверждением дееспособности», - подытожил он.
Ранее стало известно, что на вторичном рынке недвижимости появилась новая схема мошенничества — её распространение связывают с неудачей певицы Ларисы Долиной в судебном споре о квартире, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заслуженный учитель призвал не блокировать задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет
- Песков: Переговоры в Абу-Даби продолжат на следующей неделе
- Потом не докажешь: Каких выплат лишается работник при «серой» зарплате
- На Кубани на трассе М-4 «Дон» около 20 машин попали в ДТП
- Совсем не за ЕБС: В сделках с недвижимостью по биометрии увидели опасность
- ЕС готовит инвестпакет в поддержку Гренландии
- Генерал Соболев раскрыл, почему США тянут с ответом по продлению ДСНВ
- В Запорожской области при атаке на скорую помощь пострадали два человека
- «Этника и моноконцерты»: Как 2026 год изменит тренды в джазе и классике
- У посольства на Филиппинах нет данных о погибших при крушении парома россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru