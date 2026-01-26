На Кубани на трассе М-4 «Дон» около 20 машин попали в ДТП
Почти 20 машин попали в несколько ДТП на автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, на трассе со стороны поселка Джубга в сторону Краснодара произошло около восьми столкновений, механические повреждения получили почти 20 авто.
«Движение затруднено, осуществляется по одной полосе. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции краевого управления и владельцы дороги», - отмечается в сообщении.
Водителей попросили воздержаться от поездок на этом участке из-за неблагоприятной обстановки. До конца суток 26 января в регионе прогнозируют дождь со снегом, гололед, налипание снега на проводах и деревьях.
Ранее в Москве аварийность на дорогах выросла почти в полтора раза из-за снегопадов, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Заслуженный учитель призвал не блокировать задания ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет
- Песков: Переговоры в Абу-Даби продолжат на следующей неделе
- Потом не докажешь: Каких выплат лишается работник при «серой» зарплате
- На Кубани на трассе М-4 «Дон» около 20 машин попали в ДТП
- Совсем не за ЕБС: В сделках с недвижимостью по биометрии увидели опасность
- ЕС готовит инвестпакет в поддержку Гренландии
- Генерал Соболев раскрыл, почему США тянут с ответом по продлению ДСНВ
- В Запорожской области при атаке на скорую помощь пострадали два человека
- «Этника и моноконцерты»: Как 2026 год изменит тренды в джазе и классике
- У посольства на Филиппинах нет данных о погибших при крушении парома россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru