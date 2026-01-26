На Кубани на трассе М-4 «Дон» около 20 машин попали в ДТП

Почти 20 машин попали в несколько ДТП на автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, на трассе со стороны поселка Джубга в сторону Краснодара произошло около восьми столкновений, механические повреждения получили почти 20 авто.

«Движение затруднено, осуществляется по одной полосе. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции краевого управления и владельцы дороги», - отмечается в сообщении.

Водителей попросили воздержаться от поездок на этом участке из-за неблагоприятной обстановки. До конца суток 26 января в регионе прогнозируют дождь со снегом, гололед, налипание снега на проводах и деревьях.

Ранее в Москве аварийность на дорогах выросла почти в полтора раза из-за снегопадов, пишет «Свободная пресса».

