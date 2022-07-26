Депутат Госдумы обвинила в снижении рождаемости трансгендеров и государство
Европейские новеллы крайне негативно сказываются на рождаемости, а часть россиян ведется на эту пропаганду, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Снижение рождаемости в России обусловлено пропагандой однополых браков и отсутствием нормальной поддержки семей со стороны государства, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что население России к концу XXI века сократится до 137,5 млн человек. Согласно прогнозу, к середине 2070-х годов численность россиян уменьшится на 10%, уже до 131 млн человек.
«Этот прогноз состоятелен. Учитывая тенденции демографической политики, в частности, низкую рождаемость и высокую смертность. Эти тенденции говорят о том, что мы не обеспечиваем даже простое воспроизводство населения. В 2014 году коэффициент рождаемости на одну женщину был 1.8, а сейчас он 1.5, и он продолжает снижаться. А попытки внедрения в нашу жизнь европейских новелл, таких как однополые браки, трансгендеры, третий пол и так далее – это еще один путь к снижению рождаемости. Как известно, существа третьего пола детей не рожают, в однополых браках дети тоже не рождаются. Тем не менее, пропаганда этих нетрадиционных ценностей приводит к тому, что какая-то часть нашей молодежи поддается на эту пропаганду», - сказала Останина.
Также депутат отметила, что в России практически нет нормальной поддержки семей со стороны государства. По ее словам, для стимулирования рождаемости необходимы системные меры, которые бы обеспечили родителям уверенность в завтрашнем дне.
«У нас нет государственной семейной политики поддержки семьи. Вот эти проекты: то 10 тысяч рублей дадим, то не дадим, материнский капитал… Это хорошая мера, но она не может решить проблемы, потому что это разовая выплата. Также детское пособие с марта этого года – это хорошая идея, но его получила только половина детей. Нужны системные меры господдержки, которые создавали бы у родителей уверенность в завтрашнем дне. Нужно обеспечить рабочие места по окончанию ВУЗа, а также социальное жилье молодой семье. Тогда уже можно будет спрашивать: а что вы детей не рожаете?», - резюмировала Останина.
Ранее президент России Владимир Путин назвал демографию первой задачей государства. Он отметил, что жителей России должно быть больше и при этом они непременно должны быть здоровы.
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