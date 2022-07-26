Депутат Госдумы обвинила в снижении рождаемости трансгендеров и государство

Накануне сообщалось, что население России к концу XXI века сократится до 137,5 млн человек. Согласно прогнозу, к середине 2070-х годов численность россиян уменьшится на 10%, уже до 131 млн человек.

«Этот прогноз состоятелен. Учитывая тенденции демографической политики, в частности, низкую рождаемость и высокую смертность. Эти тенденции говорят о том, что мы не обеспечиваем даже простое воспроизводство населения. В 2014 году коэффициент рождаемости на одну женщину был 1.8, а сейчас он 1.5, и он продолжает снижаться. А попытки внедрения в нашу жизнь европейских новелл, таких как однополые браки, трансгендеры, третий пол и так далее – это еще один путь к снижению рождаемости. Как известно, существа третьего пола детей не рожают, в однополых браках дети тоже не рождаются. Тем не менее, пропаганда этих нетрадиционных ценностей приводит к тому, что какая-то часть нашей молодежи поддается на эту пропаганду», - сказала Останина.

Также депутат отметила, что в России практически нет нормальной поддержки семей со стороны государства. По ее словам, для стимулирования рождаемости необходимы системные меры, которые бы обеспечили родителям уверенность в завтрашнем дне.