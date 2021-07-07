«Возможно, это проклятие». Канчельскис о шансах Англии выиграть Евро-2020
Возможно, футбольный Бог наказал Англию за победу на Чемпионате Мира 1966 года, сказал НСН Андрей Канчельскис.
Экс-игрок сборной России по футболу, двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о сильных сторонах участников сегодняшнего полуфинала Евро-2020 - Англии и Дании.
«Англичане понимают, что у них единственный шанс за столько времени (последний титул Англия завоевала в 1966 году – прим. НСН). На бумаге англичан всегда отмечают в числе фаворитов и Чемпионатов Мира, и Чемпионатов Европы, много об этом говорят, но сборной всегда чего-то где-то не хватает. Сейчас играют дома, на «Уэмбли», все понимают, что один шаг до финала. Англия - фаворит, но в том случае, если они не начнут заниматься ерундой. Они строго играют в обороне, дисциплинировано, меньше всех, а точнее – ни одного гола не пропустили, что говорит само за себя. Если они не посчитают, что легко обыграют Данию, тогда у датчан будет очень мало шансов. Все прекрасно видели, как Дания со скрипом выходила из группы», - сказал Канчельскис.
По его мнению, сборная Дании сумела дойти до полуфинала, в том числе из-за того, что сплотилась после инцидента с Кристианом Эриксеном, который чуть не умер на поле от остановки сердца.
«Для меня стало неожиданным, что Дания дошла до полуфинала. Ничто это не предвещало, но, видимо, им это удалось за счет характера, самоотдачи и желания. Плюс случай с Эриксеном сильно повлиял и на команду, и вообще на всех датчан. Они с двойной энергией играли и за него, и за себя, это дало вдохновение всем футболистам. Кроме того, те исполнители, что у них есть, выжимали максимум из каждого момента и использовали свои шансы на 100%, что и привело Данию к полуфиналу», - отметил участник финальных турниров Евро-1992 и Евро-1996.
Сборная Англия, став чемпионом мира в 1966 году, с тех пор ни разу не выигрывала первенства Мира или Европы. По мнению, Канчельскиса, возможно речь идет о «проклятии».
«У сборной Англии всегда был хороший подбор игроков – и когда я играл, и до этого у них была великолепная сборная. Футболисты были на ведущих ролях в своих клубах. Им не хватало чего-то в концовке, плюс была слишком большая уверенность, что все выйдут и будут бояться англичан – «все, мы сдаемся» Не хватало где-то дисциплинированности, Бэкхема удаляли на Чемпионате Мира (на ЧМ-1988 Дэвид Бекхэм получил красную карточку во время матча Англия – Аргентина – прим. НСН). Может быть, что-то происходило внутри команды и были какие-то группировки. А, возможно, футбольный Бог их наказывал за Чемпионат Мира 1966 года. Тогда никто не мог определить, был ли гол, когда они выиграли в финале. Может, кто-то проклял Англию за 1966 год, когда они стали чемпионами мира. Мы можем только догадываться. А сейчас есть хороший шанс, хотя, я думаю, датчане дадут сегодня Англии приличный бой. Многие датчане играют в Англии, они знают англичан, их манеру и стиль игры, так что нас сегодня ждет интересный матч», - уверен экс игрок английских «МЮ», «Эвертона» и шотландского «Рейнджерс».
Канчельскис выступал за сборную СНГ на Евро-1992, когда сборная Дании сенсационно стала чемпионом Европы.
«Дания-1992 года и нынешняя сборная похожи тем, что про датчан никто ничего не говорил, на них не обращали внимания, как и сейчас. А после того, как датчане проиграли финнам, их практически «похоронили». Никто их не брал во внимание, а они сделали свое дело – выходили, играли и обыгрывали соперников. Их недооценивают, а они говорят: «Хорошо, ребята, спасибо, недооценивайте нас, а мы выходим – раз прибили, два выиграли, делаем свое дело». Как нам говорил Лобановский (прославленный советский тренер Валерий Лобановский – прим. НСН): «Вы играйте в футбол, а остальное все будет». Вот они и доделали свое дело до полуфинала», - добавил собеседник НСН.
Он признался, что если Англия выйдет в финал Евро-2020, то он будет болеть за нее в матче с Италией.
«Я буду, конечно, симпатизировать англичанам, поскольку я там долгое время прожил. Однако и итальянцы мне симпатичны, мне нравится их стиль. Но, мне кажется, что, если Англия выйдет в финал, она выиграет. Во вчерашнем полуфинале Италия – Испания, если испанцы начинали включать скорости, итальянцы не успевали за ними. Если бы испанцы более целенаправленно продвигались к чужим воротам, не делая лишние пасы и не передерживая мяч, результат был бы другой», - заключил Канчельскис.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Сборная России не смогла выйти в плей-офф Чемпионата Европы, заняв последнее место в группе с участием Бельгии, Дании и Финляндии.
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