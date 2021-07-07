«Возможно, это проклятие». Канчельскис о шансах Англии выиграть Евро-2020

Сборная Англия, став чемпионом мира в 1966 году, с тех пор ни разу не выигрывала первенства Мира или Европы. По мнению, Канчельскиса, возможно речь идет о «проклятии».

«У сборной Англии всегда был хороший подбор игроков – и когда я играл, и до этого у них была великолепная сборная. Футболисты были на ведущих ролях в своих клубах. Им не хватало чего-то в концовке, плюс была слишком большая уверенность, что все выйдут и будут бояться англичан – «все, мы сдаемся» Не хватало где-то дисциплинированности, Бэкхема удаляли на Чемпионате Мира (на ЧМ-1988 Дэвид Бекхэм получил красную карточку во время матча Англия – Аргентина – прим. НСН). Может быть, что-то происходило внутри команды и были какие-то группировки. А, возможно, футбольный Бог их наказывал за Чемпионат Мира 1966 года. Тогда никто не мог определить, был ли гол, когда они выиграли в финале. Может, кто-то проклял Англию за 1966 год, когда они стали чемпионами мира. Мы можем только догадываться. А сейчас есть хороший шанс, хотя, я думаю, датчане дадут сегодня Англии приличный бой. Многие датчане играют в Англии, они знают англичан, их манеру и стиль игры, так что нас сегодня ждет интересный матч», - уверен экс игрок английских «МЮ», «Эвертона» и шотландского «Рейнджерс».

Канчельскис выступал за сборную СНГ на Евро-1992, когда сборная Дании сенсационно стала чемпионом Европы.

«Дания-1992 года и нынешняя сборная похожи тем, что про датчан никто ничего не говорил, на них не обращали внимания, как и сейчас. А после того, как датчане проиграли финнам, их практически «похоронили». Никто их не брал во внимание, а они сделали свое дело – выходили, играли и обыгрывали соперников. Их недооценивают, а они говорят: «Хорошо, ребята, спасибо, недооценивайте нас, а мы выходим – раз прибили, два выиграли, делаем свое дело». Как нам говорил Лобановский (прославленный советский тренер Валерий Лобановский – прим. НСН): «Вы играйте в футбол, а остальное все будет». Вот они и доделали свое дело до полуфинала», - добавил собеседник НСН.

Он признался, что если Англия выйдет в финал Евро-2020, то он будет болеть за нее в матче с Италией.