Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020

Италия обыграла Испанию в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020.



Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. По итогам серии пенальти Италия выиграла со счетом 4:2.

На 60-й минуте итальянский полузащитник Федерико Кьеза открыл счет, на 80-й минуте встречи счет сравнял нападающий Альваро Мората.

Главную ошибку у испанцев допустил Мората, не забив решающий пенальти. При этом беспроигрышная суперсерия сборной Италии достигла 33 матчей.

В финале турнира итальянцам предстоит встретиться с победителем второго полуфинала Англия - Дания, который пройдет в среду 7 июля.

