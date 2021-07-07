Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
Италия обыграла Испанию в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. По итогам серии пенальти Италия выиграла со счетом 4:2.
На 60-й минуте итальянский полузащитник Федерико Кьеза открыл счет, на 80-й минуте встречи счет сравнял нападающий Альваро Мората.
Главную ошибку у испанцев допустил Мората, не забив решающий пенальти. При этом беспроигрышная суперсерия сборной Италии достигла 33 матчей.
В финале турнира итальянцам предстоит встретиться с победителем второго полуфинала Англия - Дания, который пройдет в среду 7 июля.
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