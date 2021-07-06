«Конечно, Италия!» В России назвали фаворита первого полуфинала Евро-2020

При этом бывший капитан сборной России отметил, что тренерам сборной Италии надо будет найти, кем заменить одного из лидеров команды Леонардо Спинаццолу, получившего серьезную травму в четвертьфинале с Бельгией.

«Конечно, фавориты полуфинала – итальянцы, которые не проигрывали уже 32 матча. Учитывая, как они играли прошлые игры, итальянцы являются фаворитами, но испанцы – это топ-сборная, от нее можно всего ожидать, они умеют играть, умеют контролировать игру и реализовывать моменты, поэтому нас ждет очень интересный полуфинал. Ну а в финале, я думаю, сыграют Италия и Англия», - отметил, в свою очередь, Булыкин.

Чемпионат Европы по футболу 2020 завершится на этот неделе. Полуфиналы и финал турнира пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 6 июля в 22:00 по московскому времени состоится первый полуфинал, в котором сыграют сборные Италии и Испании. 7 июля в это же время пройдет второй полуфинал Англия – Дания. Матча за 3-е место Чемпионатах Европы не бывает. Финал состоится 11 июля.