«Конечно, Италия!» В России назвали фаворита первого полуфинала Евро-2020
Итальянцы – фавориты полуфинала, но и Испания – это топ-сборная, от которой можно ожидать многого, сказали НСН Широков и Булыкин.
Бывшие футболисты сборной России Роман Широков и Дмитрий Булыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сошлись во мнении, что фаворитом сегодняшнего полуфинала Евро-2020 Италия – Испания будет команда Роберто Манчини.
«Наверное, больше буду болеть за Италию. У обеих команд сильная сторона – нападение, но при этом итальянцы более сбалансированы, у них достаточно неплохая защита, а у испанцев есть проблемы в обороне. Если итальянцы будут играть так же, как с бельгийцами, - компактно и на больших скоростях, - думаю, что у них большие шансы победить. Если брать в целом Евро-2020, на данный момент мой фаворит Италия. Она была одним из моих фаворитов в начале турнира и, в принципе, подтвердила ожидания. Скорее всего, в финале сыграют Италия и Англия. Все ждут такого финала, и это, действительно, было бы интересно», - сказал Широков.
При этом бывший капитан сборной России отметил, что тренерам сборной Италии надо будет найти, кем заменить одного из лидеров команды Леонардо Спинаццолу, получившего серьезную травму в четвертьфинале с Бельгией.
«Конечно, фавориты полуфинала – итальянцы, которые не проигрывали уже 32 матча. Учитывая, как они играли прошлые игры, итальянцы являются фаворитами, но испанцы – это топ-сборная, от нее можно всего ожидать, они умеют играть, умеют контролировать игру и реализовывать моменты, поэтому нас ждет очень интересный полуфинал. Ну а в финале, я думаю, сыграют Италия и Англия», - отметил, в свою очередь, Булыкин.
Чемпионат Европы по футболу 2020 завершится на этот неделе. Полуфиналы и финал турнира пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 6 июля в 22:00 по московскому времени состоится первый полуфинал, в котором сыграют сборные Италии и Испании. 7 июля в это же время пройдет второй полуфинал Англия – Дания. Матча за 3-е место Чемпионатах Европы не бывает. Финал состоится 11 июля.
Сборная Испании трижды становилась чемпионом Европы по футболу. Последний раз – в 2012 году, когда Испания в финале обыграла Италию со счетом 4:0. Победителем Евро-2016 стала сборная Португалии, а Италия выбила тогда Испанию в 1/8 финала, выиграв со счетом 2:0. «Скуадра Адзурра» выигрывала Евро один раз в своей истории, в 1968 году.
Сборная России не смогла преодолеть групповой этап Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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