Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Англии с разгромным счетом 4:0 обыграла Украину в ¼ финала Евро-2020 и вышла в финал турнира. Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме.
Первый гол украинцам забил на 4-й минуте встречи нападающий Гарри Кейн. Второй мяч на счету Гарри Магуайра, который он головой пробил из штрафной зоны в ворота украинских соперников. Кейн смог оформить дубль – всего через четыре минуты после второго гола Украине. Заключительный, четвертый мяч забил Джордан Хендерсон на 63-й минуте игры.
Таким образом, сборная Украины впервые в истории Чемпионата Европы по футболу пропустила четыре мяча в четвертьфинале соревнований. Всего на чемпионатах Европы украинская сборная пропустила 19 голов в 11 матчах.
После второго четвертьфинала сборная определилась вторая пара полуфиналистов Евро-2020 - Англии сыграет с Данией.
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