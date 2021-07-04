Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Англии с разгромным счетом 4:0 обыграла Украину в ¼ финала Евро-2020 и вышла в финал турнира. Матч состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме.

Англия выходит в четвертьфинал Евро-2020, победив на «Уэмбли» Германию

Первый гол украинцам забил на 4-й минуте встречи нападающий Гарри Кейн. Второй мяч на счету Гарри Магуайра, который он головой пробил из штрафной зоны в ворота украинских соперников. Кейн смог оформить дубль – всего через четыре минуты после второго гола Украине. Заключительный, четвертый мяч забил Джордан Хендерсон на 63-й минуте игры.

Таким образом, сборная Украины впервые в истории Чемпионата Европы по футболу пропустила четыре мяча в четвертьфинале соревнований. Всего на чемпионатах Европы украинская сборная пропустила 19 голов в 11 матчах.

После второго четвертьфинала сборная определилась вторая пара полуфиналистов Евро-2020 - Англии сыграет с Данией.

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Фото: USA Today FTW
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Европы 2020УкраинаАнглия
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