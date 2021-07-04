Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Первый гол украинцам забил на 4-й минуте встречи нападающий Гарри Кейн. Второй мяч на счету Гарри Магуайра, который он головой пробил из штрафной зоны в ворота украинских соперников. Кейн смог оформить дубль – всего через четыре минуты после второго гола Украине. Заключительный, четвертый мяч забил Джордан Хендерсон на 63-й минуте игры.

Таким образом, сборная Украины впервые в истории Чемпионата Европы по футболу пропустила четыре мяча в четвертьфинале соревнований. Всего на чемпионатах Европы украинская сборная пропустила 19 голов в 11 матчах.

После второго четвертьфинала сборная определилась вторая пара полуфиналистов Евро-2020 - Англии сыграет с Данией.

