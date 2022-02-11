В США пригрозили привлечь россиян к ответственности из-за допинга Валиевой
Россиян могут привлечь к ответственности из-за допинг-скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта.
По словам спортивного чиновника, всем причастным к применению Валиевой запрещенного вещества может грозить наказание в соответствии с американским «актом Родченкова», который предусматривает уголовное наказание за допинговый сговор на турнирах с участием спортсменов из США.
Ранее стало известно, что в декабрьской допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин. Российское антидопинговое агентстве (РУСАДА) временно отстранило фигуристку от соревнований, после апелляции Валиевой решение отменили. Однако Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев намерены оспорить отмену отстранения спортсменки. Спортивный арбитражный суд должен вынести вердикт до начала личного турнира на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.
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