Гений и топор: Мультипликатор Бардин поставил крест на конкуренции с ИИ «по форме»

Нейросеть может быть инструментом в руках талантливого мультипликатора, но не способна сгенерировать «гениальный отход в сторону», сказал в эфире НСН Гарри Бардин.

Мультипликаторы могут сегодня соревноваться с искусственным интеллектом (ИИ) только в идее, но не в форме, заявил в интервью НСН известный российский художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин, получивший в 1988 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за мультфильм «Выкрутасы».

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Председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлиана Слащева ранее сообщила, что эта киностудия использовала ИИ при создании анимационного проекта «Тайны Чароводья». По ее словам, сроки работы над персонажами сократились с трёх лет до нескольких месяцев. Бардин объяснил, в чем мультипликаторы сегодня могут превзойти нейросети, а в чем нет.

«ИИ собирает всю информацию, которая была до него, но никогда не сделает шаг в сторону, что способен сделать только человек. Нейросеть не способна сгенерировать гениальный отход в сторону. Сегодня они могут делать очень красиво и качественно, поэтому мультипликация может соревноваться с ИИ только самой идеей, а не формой, в этой плоскости соревноваться бессмысленно», - сказал он.

Режиссер сравнил ИИ с топором и пилой, указав, что первичной должна быть идея.

«У меня на студии делают персонажей вручную, а другие пусть делают, что хотят. Главное, что искусственный интеллект – это как топор или пила, это инструмент. За всем этим должен стоять человек, который должен быть талантлив и умен. ИИ – это приложение к человеку, а не человек – к интеллекту. Главное – это идея и сценарий, а дальше уже второй вопрос, как это будет сделано», - заключил собеседник НСН.
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ФОТО: РИА Новости
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