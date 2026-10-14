Председатель совета директоров «Союзмультфильм» Юлиана Слащева ранее сообщила, что эта киностудия использовала ИИ при создании анимационного проекта «Тайны Чароводья». По ее словам, сроки работы над персонажами сократились с трёх лет до нескольких месяцев. Бардин объяснил, в чем мультипликаторы сегодня могут превзойти нейросети, а в чем нет.

«ИИ собирает всю информацию, которая была до него, но никогда не сделает шаг в сторону, что способен сделать только человек. Нейросеть не способна сгенерировать гениальный отход в сторону. Сегодня они могут делать очень красиво и качественно, поэтому мультипликация может соревноваться с ИИ только самой идеей, а не формой, в этой плоскости соревноваться бессмысленно», - сказал он.

Режиссер сравнил ИИ с топором и пилой, указав, что первичной должна быть идея.

«У меня на студии делают персонажей вручную, а другие пусть делают, что хотят. Главное, что искусственный интеллект – это как топор или пила, это инструмент. За всем этим должен стоять человек, который должен быть талантлив и умен. ИИ – это приложение к человеку, а не человек – к интеллекту. Главное – это идея и сценарий, а дальше уже второй вопрос, как это будет сделано», - заключил собеседник НСН.