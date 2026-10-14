Россиянам объяснили, какой штраф грозит за работающий ночью пылесос
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru, что ночная уборка с пылесосом может обернуться штрафом до 4 тыс. рублей. По его словам, взыскание чаще назначают, если шум в квартире продолжается после официального предупреждения.
Специалист объяснил, что нужно разграничивать преднамеренные действия и обычную повседневную жизнь. Если человек включает устройство в час ночи ради генеральной уборки, это могут расценить как нарушение региональных правил тишины.
Сначала могут сделать официальное замечание, но если жилец игнорирует просьбы и продолжает шуметь, вступают в силу денежные взыскания. В Москве штраф составляет 1-2 тыс. рублей, в области доходит до 1-3, а при повторном случае повысят до 4. В большинстве других субъектов сумма колеблется от 500 рублей до 2 тыс. рублей.
Бондарь подчеркнул, что по закону предупреждение не может быть устным. Оно оформляется письменно в виде официального постановления и вносится в базу данных МВД.
Если участковый ограничивается разговором без документов, он, вероятно, действует в рамках закона «О профилактике правонарушений в РФ» и пытается урегулировать бытовой конфликт мирно.
Ранее россиян уже предупреждали о штрафе за шум от бытовой техники ночью.
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