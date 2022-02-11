Международный союз конькобежцев обжалует снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады

Ранее стало известно, что спортсменка в декабре сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, напоминает РИА ФАН. РУСАДА временно отстранило фигуристку от турниров, однако решение было снято 9 февраля после апелляции Валиевой. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен опротестовать вердикт, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по этому делу до 15 февраля, пишет Ura.ru.

«ISU воспользуется своим правом на апелляцию в CAS по решению РУСАДА снять временное отстранение и обратится с требованием вернуть его», — отмечается в сообщении союза.

