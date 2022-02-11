Положительная допинг-проба фигуристки Валиевой официально подтверждена

Отмечается, что запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 25 декабря, пишет РИА ФАН. Тестирование проходило во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — подчеркнули в ITA.

Валиева опротестовала отстранение, и 9 февраля оно было снято, и россиянка может продолжить выступать на Олимпийских играх в Пекине, пишет «Свободная пресса».





