Положительная допинг-проба фигуристки Валиевой официально подтверждена

Препарат триметазидин обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное агентство тестирования (ITA).

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Отмечается, что запрещенное вещество нашли в пробе, взятой 25 декабря, пишет РИА ФАН. Тестирование проходило во время чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«Результат был доложен аккредитованной в WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого спортсменка была условно отстранена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — подчеркнули в ITA.

Валиева опротестовала отстранение, и 9 февраля оно было снято, и россиянка может продолжить выступать на Олимпийских играх в Пекине, пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: РИА Новости
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