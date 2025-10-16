«Смотря что считать достойным. Наши команды не смогут сразу же победить в еврокубках, как когда-то это сделали ЦСКА и "Зенит". Это поступательное движение, как было в середине нулевых. Возвращать прежний уровень придется. Какие-то локальные победы всегда будут — тот же выход в Лигу Чемпионов. На данный момент просто не с чем сравнивать. Уровень чемпионата нашего стал ниже, так как не приезжают сильные легионеры», — отметил он.



С такой позицией не согласился бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с НСН.



«Рано или поздно возвращение произойдет, а самое главное быть к этому готовыми. Наш уровень покажут только предстоящие матчи, но в целом, мы будем играть достойно, но Лигу Чемпионов точно не выиграют», — заключил он.



