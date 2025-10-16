Радимов не поверил в возвращение российских команд в еврокубки
Нужно смотреть реально на ситуацию, в которой оказались наши спортсмены по политическим причинам, заявил НСН Владислав Радимов.
Возвращение российских футбольных клубов на международную арену — это несбыточная мечта, которой мешают осуществиться западные политики, рассказал экс-футболист сборной России Владислав Радимов в разговоре с НСН.
Российские футбольные клубы в следующем году вернутся в европейские соревнования. Российский футбольный союз (РФС) уверен в этом, поэтому он согласует заявление в свои лиги клубов с новых территорий. Причиной для перемен стала сговорчивость большинства федераций. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на спорте. Радимов не поверил в эту информацию.
«Это мечта, но надо смотреть на вещи реально. Пока нашу сборную не вернут, то и клубы подавно. Меня еще родители научили: готовься к худшему, тогда хорошее будет радовать вдвойне. Все болельщики этого хотят, но я боюсь в это верить. Включение клубов с новых территорий никак не повлияет на это. Вопрос только в том, насколько другие федерации примут нас. На данный момент 10-15 стран против возвращения. Если нас возвращают, а они откажутся играть? УЕФА выгоднее нас отстранить, а не эти государства. Может быть футбольные функционеры и не против, чтобы мы играли, но политики оказывают огромное давление», — поделился он.
Радимов добавил, что уровень наших команд может оказаться не особо высоким.
«Смотря что считать достойным. Наши команды не смогут сразу же победить в еврокубках, как когда-то это сделали ЦСКА и "Зенит". Это поступательное движение, как было в середине нулевых. Возвращать прежний уровень придется. Какие-то локальные победы всегда будут — тот же выход в Лигу Чемпионов. На данный момент просто не с чем сравнивать. Уровень чемпионата нашего стал ниже, так как не приезжают сильные легионеры», — отметил он.
С такой позицией не согласился бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с НСН.
«Рано или поздно возвращение произойдет, а самое главное быть к этому готовыми. Наш уровень покажут только предстоящие матчи, но в целом, мы будем играть достойно, но Лигу Чемпионов точно не выиграют», — заключил он.
Ранее экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН объяснил, как США могут повлиять на снятие футбольных санкций с российской сборной.
