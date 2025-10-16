СМИ: Брижит Бардо госпитализировали во французском Тулоне

Французская актриса и защитница животных Брижит Бардо, которой сейчас 91 год, находится в больнице уже около трех недель. Как сообщает газета Nice-Matin, она госпитализирована в частную клинику Saint-Jean в Тулоне (департамент Вар).

По данным издания, актрисе сделали «хирургическую операция в связи с тяжелым заболеванием». Источники утверждают, что ее состояние расценивается как «тревожное».