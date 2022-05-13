«Без здравого смысла»: Российским клубам указали на невозможность попадания в еврокубки через суд
В международном спорте полным ходом идет нарушение правовых основ, заявил в эфире НСН спортивный агент Андрей Митьков.
У российских команд нет шансов добиться попадания в еврокубки через Спортивный арбитражный суд (CAS), решения там уже давно принимаются вопреки здравому смыслу, заявил спортивный агент Андрей Митьков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали апелляцию в CAS из-за отстранения от еврокубков. При этом клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.
«CAS – это очень серьезная организация, которая рассматривает вопросы допуска и недопуска на европейские турниры клубных и сборных команд. Но, сейчас мы видим, что идет слом устоявшихся правовых норм. Решения принимаются не исходя из здравого смысла. Например, апелляционный комитет аннулировал решение Международной федерации санного спорта о недопуске российских спортсменов, но сам исполком федерации сказал, что все ровно не будет исполнять это решение. Исходя из такого вымарывания правовых основ в международном спорте, думаю, что шансов у наших клубов нет», - сказал Митьков.
При этом он отметил, что российским клубам все равно нужно продолжать судиться.
«Необходимо собирать эти галочки, потому что в итоге рано или поздно весь этот бред закончится и нам придется отстраивать новую архитектуру мирового спорта, которая основана на жестких правовых нормах и четких формулировках. Сейчас российским клубам надеяться на выигрыш в суде не стоит, но в итоге мы победим», - резюмировал Митьков.
В свою очередь руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что в CAS часто подают апелляции и отметила, что при их рассмотрении учитывается множество факторов.
«Такие случаи достаточно часто происходят. Мне кажется, в последнее время мы только и обсуждаем, что кто-то подал апелляцию на решение Международной федерации в CAS. Насколько много шансов попасть в еврокубок после подачи апелляции тяжело судить, многое будет зависеть от того, с какими формулировками будут приняты первые решения. Еще после рекомендации МОК ФИФА и УЕФА первыми приняли решение об отстранении сборных. Всегда шансов 50 на 50, так как слишком много факторов, которые вмешиваются и влияют на принятие решения», - сказала Анцелиович.
Ранее УЕФА принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а сборную страны исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.
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