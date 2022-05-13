«Без здравого смысла»: Российским клубам указали на невозможность попадания в еврокубки через суд

Накануне московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский «Зенит» и «Сочи» подали апелляцию в CAS из-за отстранения от еврокубков. При этом клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

«CAS – это очень серьезная организация, которая рассматривает вопросы допуска и недопуска на европейские турниры клубных и сборных команд. Но, сейчас мы видим, что идет слом устоявшихся правовых норм. Решения принимаются не исходя из здравого смысла. Например, апелляционный комитет аннулировал решение Международной федерации санного спорта о недопуске российских спортсменов, но сам исполком федерации сказал, что все ровно не будет исполнять это решение. Исходя из такого вымарывания правовых основ в международном спорте, думаю, что шансов у наших клубов нет», - сказал Митьков.

При этом он отметил, что российским клубам все равно нужно продолжать судиться.

«Необходимо собирать эти галочки, потому что в итоге рано или поздно весь этот бред закончится и нам придется отстраивать новую архитектуру мирового спорта, которая основана на жестких правовых нормах и четких формулировках. Сейчас российским клубам надеяться на выигрыш в суде не стоит, но в итоге мы победим», - резюмировал Митьков.