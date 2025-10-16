Трамп сообщил о предстоящей встрече с Путиным в Венгрии

Глава Белого дома отметил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированной на 17 октября в Овальном кабинете, он обсудит разговор с Путиным и «многие другие вопросы».

Американский президент добавил, что в ходе беседы стороны обсудили торговлю между США и Россией после окончания конфликта. Трамп также рассказал, что Путин поблагодарил первую леди Меланью Трамп за участие в вопросах, связанных с украинскими детьми, и поздравил США «с установлением мира на Ближнем Востоке».

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее подтвердил готовность принять у себя переговоры между лидерами США и России. Предыдущая очная встреча Трампа и Путина прошла 15 августа в Анкоридже (Аляска) и завершилась без объявления итоговых договоренностей, передает «Радиоточка НСН».

