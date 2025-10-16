Трамп сообщил о предстоящей встрече с Путиным в Венгрии
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии в Будапеште после состоявшегося 16 октября телефонного разговора. По его словам, беседа была «очень содержательной», и стороны «достигли большого прогресса». Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, перед личной встречей состоятся переговоры советников двух лидеров. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, место проведения их встречи пока не определено.
Глава Белого дома отметил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированной на 17 октября в Овальном кабинете, он обсудит разговор с Путиным и «многие другие вопросы».
Американский президент добавил, что в ходе беседы стороны обсудили торговлю между США и Россией после окончания конфликта. Трамп также рассказал, что Путин поблагодарил первую леди Меланью Трамп за участие в вопросах, связанных с украинскими детьми, и поздравил США «с установлением мира на Ближнем Востоке».
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее подтвердил готовность принять у себя переговоры между лидерами США и России. Предыдущая очная встреча Трампа и Путина прошла 15 августа в Анкоридже (Аляска) и завершилась без объявления итоговых договоренностей, передает «Радиоточка НСН».
