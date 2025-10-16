«Во мне умерла стриптизерша!»: Наталия Быстрова о роли в мюзикле «Москва от заката до рассвета»

В Театре «Одеон» 31 октября состоится премьера гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета». Актриса Наталия Быстрова в интервью специальному корреспонденту НСН рассказала , легко ли ей удалось перевоплотиться из Барби в образ роковой красавицы, раскрыла песню, которую будет исполнять на столе, и упомянула химию между партнерами.

— Наталия, как вы попали в шоу «Москва от заката до рассвета»? У вас имидж милой Барби, а здесь роковая Княгиня…

— Меня практически уговорили пойти на кастинг. Это еще, к сожалению, совпало с печальным событием: я потеряла папу летом. Мне казалось, что Княгиня - не моя роль. Все бы сказали, что эта роль точно не для меня - такой вот веселушки, хохотушки, принцессы. Я пришла на кастинг, спела песню «Ворона». Думаю: ну, где Линда и где я, где вот это все темное, мистическое?.. Но получилось круто даже на этапе кастинга. Я получила огромное удовольствие от этого хулиганства. В тот же день мне позвонили и сказали, что меня утвердили, и начались репетиции.

— Расскажите подробнее о своей роли.

— У меня роль очаровательной, сексуальной и коварной женщины. Я такая Дита фон Тиз. В спектакле есть невероятно сексуальный номер, где я соблазняю графа, где мы поем на огромном столе «Текила-любовь» и «Ты меня любишь». Это не совсем тот формат спектаклей, в которых я привыкла работать. Здесь все с элементами шоу, стендапа, хиты, которые все знают, все будут обязательно подпевать, подтанцовывать. Я вам просто не могу передать, насколько мы кайфуем, потому что это будет визуальный экстаз. Написана потрясающая история с совершенно невероятным балетом хореографа Анатолия Войнова плюс неожиданные коллаборации песен. Это возбуждающий, впечатляющий вау-эффект, все невероятно сексуально и все с юмором. С нами на репетициях сидели сценаристы и тут же проверяли шутки - какие работают, какие нет. Про что пошутить – про «Вайлдбериз» или развязку на МКАДе? В итоге зритель должен уйти наполненным ощущением: «Москва, я люблю тебя!»

— У вас творческая семья, ваш супруг Дмитрий Ермак тоже актер, как он реагирует на вашу популярность? Легко быть женой и актрисой?

— Мне кажется, для любой актрисы быть актрисой важнее. Я не верю тем, которые говорят, что ушли из профессии и счастливы в быту. Это неправда! Я уверена, что они себя этим просто успокаивают. Очень много примеров, когда актрисы несчастливы в браке или когда у них нет детей… Слава богу, у меня есть сын прекрасный, талантливый. Я уже не одинока, но мне кажется, для любой актрисы все равно первостепенно быть в энергии творчества, в энергии реализации. Это и укрепляет взаимоотношения. Когда женщина не реализована, начинаются проблемы. Не каждая готова на такой подвиг, я преклоняюсь перед теми, кто в творческом союзе заканчивает свой актерский путь и все кладет на алтарь творчества супруга.

— Есть роль, о которой вы мечтали с самого детства?

— Нет такой роли. Это очень ограничивает. Судьба, Бог, случай намного интересней и неожиданней подбрасывает мне роли, чем я вообще могу представить. Для любой актрисы круто играть, когда это противоположные роли. Я иногда на репетициях смотрю на свои видео и думаю: «Боже, во мне умерла стриптизерша!»

— А есть «стоп» для вас как для актрисы?

— Сниматься обнаженной. Было один раз в кино, но это было очень красиво. Это военная картина «Не покидай меня», где я исполнила одну из главных ролей. Сцена снята в очень красивом рассеянном свету на рассвете. Мы в роли партизаночек плескались чуть-чуть обнаженными. Но это было нечитаемо, одни силуэты. То есть вот это максимум. А так, никаких фривольностей. Пока беру другим – голосом, актерской игрой, мне кажется, все можно обыграть.

— А если химия с партнером по сцене произошла, как с этим справляться?

— Вот эта химия и привела меня к браку.

— То есть вас познакомила сцена?

— Да! Это опасно. Но знаете что, в Сбербанке консультанты могут сидеть рядом за столом и тоже может случиться химия, тут никто не застрахован...

