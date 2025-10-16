Дмитриев сообщил о скором проведении саммита Россия — США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что новый саммит России и США состоится в ближайшее время.

Он отметил, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила факт «хорошего и продуктивного» телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, после которого было принято решение о проведении следующей встречи.

Трамп сообщил о предстоящей встрече с Путиным в Венгрии

Ранее стало известно, что президенты России и США провели телефонные переговоры. В Белом доме заявили, что разговор прошел продуктивно и был посвящен, в частности, перспективам торгового сотрудничества между двумя странами после завершения конфликта на Украине.

По данным американской администрации, Дональд Трамп выразил намерение провести встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, передает «Радиоточка НСН».

