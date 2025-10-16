Дмитриев сообщил о скором проведении саммита Россия — США

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что новый саммит России и США состоится в ближайшее время.

Он отметил, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила факт «хорошего и продуктивного» телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, после которого было принято решение о проведении следующей встречи.