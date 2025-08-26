«Нас там вынесут»: Дзюба считает, что российские клубы не готовы к еврокубкам
26 августа 202516:52
Российским футбольным клубам в настоящее время лучше не возвращаться на еврокубки. Об этом «РБ Спорт» заявил нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба.
По словам 37-летнего футболиста, то состояние, в котором сейчас пребывают российские команды, не оставляет им шансов на достойный результат.
«Думаю, нас там вынесут», — резюмировал спортсмен.
Ранее Дзюба предположил, что российскую сборную и клубы вернут на международную арену в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
