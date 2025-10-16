Фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» - это эксперимент для думающей публики, который не претендует на кассовые рекорды «Пророка» с читающим рэп Пушкиным, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

16 октября в российских кинотеатрах начался прокат фильма «Лермонтов», главную роль в котором сыграл стендап-комик Илья Озолин. Исаев объяснил, в чем отличие этой картины от фильма «Пророк. История Александра Пушкина».