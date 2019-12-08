Софья Великая из-за санкций WADA решила покинуть Олимпийский комитет России

Президент ОКР пояснил, что как член Исполкома, она также может попасть под предполагаемые ограничения со стороны ВАДА. Он добавил, что это категорически противоречит позиции МОК, который назвал спортсменов главной движущей силой олимпийского движения, чьи права должны соблюдаться. Причем санкции в отношении Исполкома ОКР предлагаются именно коллективные.

Поздняков рассказал, что в сложившихся обстоятельствах Великая была вынуждена подать заявление о сложении с себя полномочий члена Исполкома ОКР. Случившееся можно расценивать, как прямое вмешательство в автономию олимпийского движения. В связи с этим, добавил Поздняков, ОКР будет отстаивать и защищать права спортсменов и своих членов, участников олимпийского движения законными методами.

Как уже писала НСН, Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие 4 года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН указал выход из ситуации. Он призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – ВАДА. Иванов также считает, что российским спортсменам необходимо отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.



