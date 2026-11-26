В ФНС назвали число зарегистрированных в России самозанятых
Число зарегистрированных в России самозанятых граждан составляет примерно 18 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
«Зарегистрированных самозанятых примерно 18 миллионов человек, активных будет примерно половина от этого числа, потому что там просто зарегистрироваться», - указал руководитель ФНС.
Егоров назвал успешным эксперимент по введению этого налогового режима. Как отметил глава службы, россияне стали легально вести деятельность и могут свободно распоряжаться средствами, это «серьезнейшее изменение». Вместе с тем Егоров указал, что при таком режиме сложно отличить работу по трудовому договору от обычной работы в рамках гражданско-правовых соглашений.
Ранее HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова в пресс-центре НСН посоветовала выбирать формат самозанятости только в том случае, если у сотрудника есть еще одна работа.
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