«Зарегистрированных самозанятых примерно 18 миллионов человек, активных будет примерно половина от этого числа, потому что там просто зарегистрироваться», - указал руководитель ФНС.

Егоров назвал успешным эксперимент по введению этого налогового режима. Как отметил глава службы, россияне стали легально вести деятельность и могут свободно распоряжаться средствами, это «серьезнейшее изменение». Вместе с тем Егоров указал, что при таком режиме сложно отличить работу по трудовому договору от обычной работы в рамках гражданско-правовых соглашений.

Ранее HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова в пресс-центре НСН посоветовала выбирать формат самозанятости только в том случае, если у сотрудника есть еще одна работа.

