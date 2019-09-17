В «Ахмат» на исправление. Грозненский клуб хочет видеть Мамаева в своих рядах

Футбольную карьеру полузащитник Павел Мамаев может продолжить в грозненском «Ахмате». О желании подписать контракт с футболистом, которого вместе с Александром Кокориным, сегодня выпустили по УДО, в интервью ТАСС сообщил гендиректор и вице-президент клуба Ахмед Айдамиров. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что готов трудоустроить футболистов в грозненский клуб. При этом, как сообщил адвокат Кокорина, «Зенит» заключил новый контракт с игроком. Мамаев же имеет действующее соглашение с «Краснодаром» до 31 декабря 2019 года, которое клуб намерен расторгнуть.

Экс-игрок сборной России, тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН предположил, что Мамаев сделает всё, чтобы вернуться в большой футбол.

«Понятно, что «Ахмат» нуждается в усилении, это можно понять, заглянув в турнирную таблицу. Команде нужны игроки, но в ближайшее время на Мамаева рассчитывать не стоит. Он просидел долгое время без дела. Чтобы набрать определенные кондиции, нужно время. И если «Ахмат» захочет увидеть игрока в своих рядах, то полезен он будет только после весенней части подготовки. Мамаев – игрок хорошего уровня, и если он наберет кондиции, то это будет усиление», - уверен футбольный эксперт.

Положение «Ахмата» в турнирной таблице РПЛ не совсем завидное: 12 место из 16 команд, в активе только 8 набранных очков в 9 играх. Последнюю победу грозненцы одержали 5 августа в матче с «Оренбургом», после этого было три поражения от ЦСКА (0:3), «Спартака» (1:3) и «Ростова» (1:2) и две ничьих – с «Зенитом» и «Тамбовом». По сведениям СМИ, интерес к Павлу Мамаеву также проявляют «Урал» и «Крылья Советов».