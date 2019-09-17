В «Ахмат» на исправление. Грозненский клуб хочет видеть Мамаева в своих рядах
Экс-игрок сборной России, тренер, обсуждая с НСН, перспективы возвращения Павла Мамаева в большой футбол, признал, что верит в силы и амбиции игрока.
Футбольную карьеру полузащитник Павел Мамаев может продолжить в грозненском «Ахмате». О желании подписать контракт с футболистом, которого вместе с Александром Кокориным, сегодня выпустили по УДО, в интервью ТАСС сообщил гендиректор и вице-президент клуба Ахмед Айдамиров. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что готов трудоустроить футболистов в грозненский клуб. При этом, как сообщил адвокат Кокорина, «Зенит» заключил новый контракт с игроком. Мамаев же имеет действующее соглашение с «Краснодаром» до 31 декабря 2019 года, которое клуб намерен расторгнуть.
Экс-игрок сборной России, тренер Сергей Кирьяков в эфире НСН предположил, что Мамаев сделает всё, чтобы вернуться в большой футбол.
«Понятно, что «Ахмат» нуждается в усилении, это можно понять, заглянув в турнирную таблицу. Команде нужны игроки, но в ближайшее время на Мамаева рассчитывать не стоит. Он просидел долгое время без дела. Чтобы набрать определенные кондиции, нужно время. И если «Ахмат» захочет увидеть игрока в своих рядах, то полезен он будет только после весенней части подготовки. Мамаев – игрок хорошего уровня, и если он наберет кондиции, то это будет усиление», - уверен футбольный эксперт.
Положение «Ахмата» в турнирной таблице РПЛ не совсем завидное: 12 место из 16 команд, в активе только 8 набранных очков в 9 играх. Последнюю победу грозненцы одержали 5 августа в матче с «Оренбургом», после этого было три поражения от ЦСКА (0:3), «Спартака» (1:3) и «Ростова» (1:2) и две ничьих – с «Зенитом» и «Тамбовом». По сведениям СМИ, интерес к Павлу Мамаеву также проявляют «Урал» и «Крылья Советов».
«Сейчас всё зависит от самого Мамаева. Он играл на хорошем уровне, был в сборной. За его плечами ЦСКА, «Краснодар», есть у него практика выступления в Лиге чемпионов. Думаю, что у Мамаева должны быть амбиции заявить о себе, прежде всего, как о футболисте. Чтобы не судили о нем по другим его делам. Паша всё, мне кажется, понимает. Тяжелый период позади, парень он талантливый, возраст подходит к критическому. Нужно сделать всё, чтобы как можно дольше поиграть на высоком уровне. Я видел, с какими глазами они сегодня вышли, думаю, они сделают всё, чтобы вернуться в большой футбол», - высказал свою позицию Сергей Кирьяков.
Меж тем портал Transfermarkt вернул стоимость Кокорину и Мамаеву. Стоимость Кокорина составляет € 5 млн, Мамаева – € 3 млн. В середине июня показатели футболистов были обнулены в связи с их заключением в колонию.
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