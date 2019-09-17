Кокорин подписал контракт с «Зенитом» перед выходом из колонии. Видео

Выпущенный из колонии по условно-досрочному освобождению Александр Кокорин подписал накануне новый контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил адвокат Юрий Падалко. По его словам, футболист уже приступает к тренировкам, передает RT.

Адвокат также уточнил, что у товарища Кокорина, Павла Мамаева действует контракт с клубом «Краснодар». Спортсмены, а также младший брат Кокорина, вышли сегодня на свободу из колонии в Белгородской области после решения суда об УДО. В сети появилось видео этого момента.