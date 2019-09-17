Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии перед выходом футболиста

Элитная иномарка отчима футболиста Александра Кокорина Кирилла Логинова наехала на ногу журналисту, который поджидал вместе с коллегами выхода спортсмена из колонии в Белгородской области. Логинова забрали в полицию для беседы, на него составлен протокол. Журналиста «Скорая» забрала на рентген, передает РЕН ТВ.

По словам пострадавшего, водитель «Мерседес-Бенц», подъехавший к выходу из колонии, начал резко сдавать назад и проехал по ногам пострадавшего, который приблизился посмотреть, кто приехал, потому что спереди лицо у человека было закрыто капюшоном.

По предположению журналиста, Логинов сделал это намеренно от злости, задев ещё и колени. У пострадавшего подозрение на перелом большого пальца ноги, однако сотрудник СМИ продолжил работу.

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, осужденные за драки в центре Москвы, выходят сегодня из колонии по УДО. Решение об условно-досрочном 6 сентября принял Алексеевский районный суд Белгородской области. На решение повлияла положительная характеристика от начальника колонии.

Как отмечают «Известия», Кокорин и Мамаев, которые почти год провели под арестом, будут вновь выступать в Российской премьер-лиге. Так считают эксперты, опрошенные изданием. Заключенные вели себя примерно, активно участвовали в жизни исправительного учреждения, а недавно даже создали в колонии футбольную команду «Золотой лев» и сыграли товарищеский матч с местной командой.

